مواجهات مثيرة غدًا الجمعة في كأس العالم للسيدات

ياسر رشاد - القاهرة - تستأنف فعاليات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العالم للسيدات المقامة بدولتي أستراليا ونيوزيلندا حتى شهر أغسطس المقبل.





وتنطلق غدًا الجمعة 3 مواجهات في البطولة الأولى تجمع الأرجنتين أمام جنوب أفريقيا على ملعب فوريست بار بدولة نيوزيلندا، أما اللقاء الثاني بين إنجلترا والدنمارك على ملعب سيدني بدولة أستراليا.

ويأتي اللقاء الأخير بين الصين وهايتي على ملعب هيندمارش بدولة أستراليا.

وتأتي منافسات بطولة كأس للسيدات 2023 في مرحلة المجموعات من المنتخبات التالية ..

المجموعة الأولى: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا.

المجموعة الثانية: أستراليا - جمهورية أيرلندا - نيجيريا - كندا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.

المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.

المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.

المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.

المجموعة السابعة: السويد - جنوب أفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.

المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.

وتقام منافسات بطولة العالن للسيدات بدولتي أستراليا ونيوزيلندا منافسات بطولة كأس العالم للسيدات woman world cup 2023 في ملف تنظيمي مشترك بين الدولتين.



ومن المقرر إقامة فعاليات بطولة كأس العالم للسيدات من 20 يوليو الجاري حتى 20 أغسطس المقبل بمشاركة 32 منتخبًا بدلًا من 24 منتخبًا، خلال النسخة السابقة للبطولة.