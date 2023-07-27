إعلان قائمة منتخبي مصر للسلة استعدادا للمشاركة في دوري الأمم

ياسر رشاد - القاهرة - توجهت بعثة منتخبي مصر لكرة السلة 3X3 تحت 23 سنة رجال وسيدات، إلى الجزائر، اليوم الخميس، من أجل خوض منافسات دوري الأمم في الفترة من 28 يوليو الجاري، وحتى 3 أغسطس المقبل.

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قائمة منتخبي مصر للسلة استعدادا لدوري الأمم

وتضم قائمة لاعبي منتخب مصر الرجال كل من: يوسف رفعت - يوسف المعداوي - إبراهيم هشام - علي حجازي - أدهم الصباغ - إبراهيم محمد إبراهيم.

بينما تضم قائمة منتخب مصر السيدات: حبيبة محمد - حبيبة حاتم - هدى علاء - يارا أسامة - فاطمة هاني -إنجي صلاح.

ويقود منتخب مصر الرجال تحت 23 سنة أحمد فوزي، بينما يقود منتخب السيدات عمرو عاصم.

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