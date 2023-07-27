شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مكى يقترب من تدريب مكادى فى دورى المحترفين بعد رحيله عن الحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد مكي المدير الفني السابق لفريق حرس الحدود من تدريب نادي مكادي الصاعد حديثا من القسم الثالث لدوري المحترفين.

واعتذر محمد مكي عن استكمال مهمته رسميا في الموسم المقبل لقيادة الفريق في دوري المحترفين، رغم الطفرة التي حققها مع الفريق في الجولات الأخيرة من الدوري، لكنها لم تكن كافية لبقاء الفريق في دوري الأضواء.

ووجه مكي الشكر لمجلس الإدارة عن الفترة التي قضاها داخل الفريق علي مدار الفترة الماضية والتي حقق خلالها العديد من الإنجازات وتمني مكي كامل التوفيق لناديه خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الهدف المنشود بالصعود للدوري الممتاز .

وقاد مكي الفريق خلال الفترة الماضية وحقق نتائج ايجابية سواء كان في منافسات كأس مصر او الدوري الممتاز بالاضافة الي انه كان صاحب الانجاز الصعود بالفريق للدوري الممتاز الموسم الماضي.

وأكد مكي انه يكن كل تقدير لمسؤلي النادي وانه علي مدار مشواره مع الفريق قدم كل ما لديه ولم يبخل باي عرق تجاه خدمة ناديه.