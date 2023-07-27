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شكرا لقرائتكم خبر عن شادي حسين مودعًا الأهلى: انتهى تعاقدى كلاعب وحبى للنادى مستمر للأبد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ودع شادي حسين مهاجم النادي الأهلي، جماهير القلعة الحمراء عقب رحيله عن النادي، وكتب شادي حسين عبر حسابه على فيس بوك:اليوم انتهى تعاقدى مع النادى الاهلى كلاعب بس اكيد كمشجع و محب للنادى مستمرة للأبد.
أضاف: فى البداية حابب إنى أشكر مجلس إدارة النادى الأهلى على الدعم الدائم لشخصى و للمجموعة .
أكمل: و بشكر كل اللاعيبة الرجالة على الاخلاص و التعب طول السنة اللى الحمدلله اترجمت ب خمس بطولات.
واصل: بشكر جمهور النادى الاهلى العظيم على الحب و الدعم اللى شوفته طول السنة مهما اتكلمت و قولت عمرى ما هوفيكوا حقكوا.
واختتم: بالتوفيق لنادينا الحبيب الفترة الجاية دائماً على منصات التتويج ان شاء الله.
وأنهى شادي حسين إجراءات بيعه إلى نادي زد الذي كان يهتم بالتعاقد مع اللاعب في الصيف الحالي ، لتدعيم صفوفه في ظهوره الأول بالدوري الممتاز في الموسم المقبل.
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