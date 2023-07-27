شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى..محاضرة من كولر ..وتدريب أستشفائى استعداداً للداخلية فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم ،الخميس، بدون راحة على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الداخلية التي تجمع الفريقين مساء الأحد القادم، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل إنطلاق المران، لمراجعة عدد من الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة القادمة.

وأدت مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية في الجيم، وفقًا للبرنامج التدريبي الخاص بالتحضير للمباراة، فيما شهد المران تنفيذ فقرات بدنية وخططية متنوعة.

وكان الفريق قد تعادل بدون أهداف مع فريق المصري، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ختام منافسات بطولة الدوري التي حسم الفريق لقبها قبل نهاية المسابقة بخمسة أسابيع.