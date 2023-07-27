شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يوجه الشكر لـ 5 لاعبين بعد رحيلهم عن النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النادي المصري الشكر لـ 5 لاعبين بعد انتهاء تعاقدهم مع الفريق، وكتب حساب المصري على فيس بوك: شكرا للنجوم عبده يحيى ، رجب عمران ، زياد كمال ، محمد الفيومي على مجهوداتكم مع النسور الخضر طوال الأشهر الماضية ، خالص أمنياتنا لكم بالتوفيق في مسيرتكم المقبلة.

أضاف حساب المصري: بكل الحب والتقدير نودع نجمنا محمد عبد اللطيف " جريندو " .. شكراً على كل ما قدمته لفريقنا، نتمني لك التوفيق في القادم .





وودع محمد جريندو لاعب النادي المصري جماهير الفريق البورسعيدي عبر حسابه على انستجرام، وذلك بعد رحيله عن النادي عقب انتهاء تعاقده.

وكتب جريندو: انتهي عقدي مع النادي المصري العظيم اللي لعبت فيه ٦ سنين وكان نفسي اختمها ببطوله وافرح جمهوره الكبير زي ما هما كانو علي طول بيساندونا ولكن ارادة ربنا فوق الجميع ،، و بعتذر ليكم لو كان في اي تقصير مني ف اي وقت بس يعلم الله انى لم ادخر اى مجهود لاني عارف قيمه النادي والتيشيرت الي لابسه بس مش كل مرة بنكون موفقين فالله الحمد دائما و أبدا.

أضاف: إن شاءالله النادى المصرى يحقق بطوله قريبا بدعمكم بإذن الله ،، ولن انسي فضل النادي المصري علي ابدا اينما كنت.

تأكد رحيل 6 لاعبين عن النادي المصري خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك لأسباب انتهاء الإعارة أو انتهاء العقود وعدم التجديد.

حيث رحل عن الفريق البورسعيدي كل من، ايزي إيميكا، محمد جريندو، لانتهاء عقودهم، بالإضافة إلى عبده يحيى، رجب عمران، زياد كمال، محمد الفيومي لانتهاء إعارتهم.