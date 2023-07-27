شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوضح حقيقة حصول تونس على مقابل مادى لودية سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة حقيقة الأنباء المتداولة عن تلقى منتخب تونس مقابل مادي لإقامة ودية أمام منتخب مصر في ختام معسكر المنتخب في سبتمبر المقبل على هامش خوض الجولة الختامية لتصفيات أفريقيا.

وكشف مصدر في اتحاد الكرة أن المنتخب التونسي لم يحصل على أموال نظير مواجهته لمنتخب مصر، بينما يتحمل اتحاد الكرة تكاليف سفر وإقامة نسور قرطاج في ضوء سياسة المعاملة بالمثل السائدة بين المنتخبين الشقيقين.

وأوضح المصدر أن منتخب تونس سيصل مصر قبل المباراة بيومين أوثلاثة، على أن تقام المواجهة الودية المنتظرة يوم 12 سبتمبر، وهو أخر يوم في فترة التوقف الدولي المقبل.

ويسعى البرتغالى روى فيتوريا لإنهاء مرحلة التصفيات بشكل يليق بالمنتخب الوطنى، من خلال مباراة إثيوبيا الرسمية وتونس الودية، حتى يتفرغ بعدها للتركيز على تصفيات كأس العالم.

كما بدأ مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم فى البحث عن وديات خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث طلب البرتغالى روى فيتوريا توفير وديتين خلال هذا المعسكر، ويتواصل الجهاز الإدارى بالتنسيق مع اتحاد الكرة لخوض وديتين خلال تلك الفترة استعداداً لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.