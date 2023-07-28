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تعرف على قائمة منتخبى مصر لكرة السلة 3*3 اللمشاركة فى دورى الأمم

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القاهرة - سامية سيد - توجهت بعثة منتخبي مصر لكرة السلة 3X3 تحت 23 سنة رجال وسيدات، إلى الجزائر، اليوم الخميس، من أجل خوض منافسات دوري الأمم في الفترة من 28 يوليو الجاري، وحتى 3 أغسطس المقبل.

 

وتضم قائمة لاعبي منتخب الرجال كلا من: يوسف رفعت - يوسف المعداوي - إبراهيم هشام - علي حجازي - أدهم الصباغ - إبراهيم محمد إبراهيم.

 

بينما تضم قائمة منتخب السيدات: حبيبة محمد - حبيبة حاتم - هدى علاء - يارا أسامة - فاطمة هاني - إنجي صلاح. ويقود منتخب الرجال تحت 23 سنة أحمد فوزي، بينما يقود منتخب السيدات عمرو عاصم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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