شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخبى مصر لكرة السلة 3*3 اللمشاركة فى دورى الأمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت بعثة منتخبي مصر لكرة السلة 3X3 تحت 23 سنة رجال وسيدات، إلى الجزائر، اليوم الخميس، من أجل خوض منافسات دوري الأمم في الفترة من 28 يوليو الجاري، وحتى 3 أغسطس المقبل.

وتضم قائمة لاعبي منتخب الرجال كلا من: يوسف رفعت - يوسف المعداوي - إبراهيم هشام - علي حجازي - أدهم الصباغ - إبراهيم محمد إبراهيم.

بينما تضم قائمة منتخب السيدات: حبيبة محمد - حبيبة حاتم - هدى علاء - يارا أسامة - فاطمة هاني - إنجي صلاح. ويقود منتخب الرجال تحت 23 سنة أحمد فوزي، بينما يقود منتخب السيدات عمرو عاصم.