اخبار الرياضه

7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 27 / 7 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الخميس 27 / 7 / 2023 فى مقدمتها، مران الأهلى محاضرة من كولر وتدريب استشفائى استعداداً للداخلية فى الكأس. 

 

مران الأهلى..محاضرة من كولر ..وتدريب أستشفائى استعداداً للداخلية فى الكأس

واصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم ،الخميس، بدون راحة على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الداخلية التي تجمع الفريقين مساء الأحد القادم، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

مران الأهلى..محاضرة من كولر ..وتدريب أستشفائى استعداداً للداخلية فى الكأس

اتحاد الكرة يحدد 16 سبتمبر آخر موعد لسداد الإشتراك فى كأس مصر

حدد مسئولو اتحاد الكرة يوم 16 سبتمبر المقبل آخر موعد للأندية لسداد الإشتراك في بطولة كأس مصر لموسم 2023 – 2024 .

 

اتحاد الكرة يحدد 16 سبتمبر آخر موعد لسداد الإشتراك فى كأس مصر

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا وتونس فى سبتمبر

يستعد منتخب مصر الاول بقيادة روى فيتوريا لمعسكر شهر سبتمبر المقبل الذى يشهد مباراتى المنتخب أمام اثيوبيا وتونس.

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا وتونس فى سبتمبر

كواليس تدريب الزمالك الأخير قبل ضربة البداية فى البطولة العربية

خاض فريق الزمالك تدريبه الأخير مساء اليوم على ملعب عكاظ استعدادا لخوض مباراة الاتحاد المنستيري المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

 

كواليس تدريب الزمالك الأخير قبل ضربة البداية فى البطولة العربية

 

تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك والاتحاد المنستيرى غدا فى البطولة العربية

 

انتهى الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية المقامة في المملكة العربية

 

تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك والاتحاد المنستيرى غدا فى البطولة العربية

 

زد يفاوض ثلاثى جديد من الأهلي.. بعد شادى حسين ولطفى

يهتم مسئولو نادي زد بالتعاقد مع ثلاثي جديد من لاعبي الأهلي بعد تأكد خروجهم من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، بخلاف الثنائي شادي حسين وعلي لطفي، والذين أنهوا إجراءات انتقالهما للنادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

زد يفاوض ثلاثى جديد من الأهلي.. بعد شادى حسين ولطفى

3 لاعبين شباب استفادوا من المشاركة مع الأهلى بعد حسم الدورى

استفاد أكثر من لاعب في الأهلي من اللاعبين البدلاء بالفرصة التي حصلوا عليها بعد حسم مسابقة ، ونجحوا في تقديم مستويات مرضية وينالوا ثقة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

3 لاعبين شباب استفادوا من المشاركة مع الأهلى بعد حسم الدورى

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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