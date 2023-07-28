شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 27 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 27 / 7 / 2023 فى مقدمتها، مران الأهلى محاضرة من كولر وتدريب استشفائى استعداداً للداخلية فى الكأس.

مران الأهلى..محاضرة من كولر ..وتدريب أستشفائى استعداداً للداخلية فى الكأس

واصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم ،الخميس، بدون راحة على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الداخلية التي تجمع الفريقين مساء الأحد القادم، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

اتحاد الكرة يحدد 16 سبتمبر آخر موعد لسداد الإشتراك فى كأس مصر

حدد مسئولو اتحاد الكرة يوم 16 سبتمبر المقبل آخر موعد للأندية لسداد الإشتراك في بطولة كأس مصر لموسم 2023 – 2024 .

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا وتونس فى سبتمبر

يستعد منتخب مصر الاول بقيادة روى فيتوريا لمعسكر شهر سبتمبر المقبل الذى يشهد مباراتى المنتخب أمام اثيوبيا وتونس.

كواليس تدريب الزمالك الأخير قبل ضربة البداية فى البطولة العربية

خاض فريق الزمالك تدريبه الأخير مساء اليوم على ملعب عكاظ استعدادا لخوض مباراة الاتحاد المنستيري المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك والاتحاد المنستيرى غدا فى البطولة العربية انتهى الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية المقامة في المملكة العربية السعودية. زد يفاوض ثلاثى جديد من الأهلي.. بعد شادى حسين ولطفى يهتم مسئولو نادي زد بالتعاقد مع ثلاثي جديد من لاعبي الأهلي بعد تأكد خروجهم من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، بخلاف الثنائي شادي حسين وعلي لطفي، والذين أنهوا إجراءات انتقالهما للنادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

3 لاعبين شباب استفادوا من المشاركة مع الأهلى بعد حسم الدورى