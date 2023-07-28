شكرا لقرائتكم خبر عن زد يضم مصطفى فوزى وعبد النبى من الأهلي.. بعد شادي وميسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادى زد تعاقدهم مع ثنائي جديد من الأهلي بعد إتمام إجراءات التعاقد مع الثنائي مصطفى فوزي وأحمد سيد عبد النبي، بعد انتهاء إعارتهما إلى نادى الداخلية في الموسم الماضي.

وانضم مصطفى فوزي وأحمد سيد عبد النبي إلى زد على سبيل البيع النهائي لمدة خمس سنوات قامة، فيما قام مسئولو النادي الأهلي بوضع بند يمنحه الحق في استعادة أي لاعب في الفترة المقبلة نظير دفع مبلغ مالي محدد.

ومن المقرر أن ينضم الثنائي مصطفى فوزي وأحمد سيد عبد النبي إلى تدريبات زد خلال الأيام القادمة. وسبق وتعاقد زد مع الثنائي شادي حسين ومصطفى سعد ميسي على سبيل البيع النهائي أيضا، فيما لم ينه التعاقد مع علي لطفي لحين حسم مستقبل محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر من البقاء أو الرحيل في ظل وجود اهتمام من نادي النصر السعودي بالتعاقد معه.