شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 27 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 27 / 7 / 2023 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، اتحاد الكرة يحدد 16 سبتمبر آخر موعد لسداد الاشتراك فى كأس مصر.

اتحاد الكرة يحدد 16 سبتمبر آخر موعد لسداد الإشتراك فى كأس مصر

حدد مسئولو اتحاد الكرة يوم 16 سبتمبر المقبل آخر موعد للأندية لسداد الإشتراك في بطولة كأس مصر لموسم 2023 – 2024 .

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا وتونس فى سبتمبر

يستعد منتخب مصر الاول بقيادة روى فيتوريا لمعسكر شهر سبتمبر المقبل الذى يشهد مباراتى المنتخب أمام اثيوبيا وتونس.

كواليس تدريب الزمالك الأخير قبل ضربة البداية فى البطولة العربية

خاض فريق الزمالك تدريبه الأخير مساء اليوم على ملعب عكاظ استعدادا لخوض مباراة الاتحاد المنستيري المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك والاتحاد المنستيرى غدا فى البطولة العربية انتهى الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية المقامة في المملكة العربية السعودية. زد يفاوض ثلاثى جديد من الأهلي.. بعد شادى حسين ولطفى يهتم مسئولو نادي زد بالتعاقد مع ثلاثي جديد من لاعبي الأهلي بعد تأكد خروجهم من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، بخلاف الثنائي شادي حسين وعلي لطفي، والذين أنهوا إجراءات انتقالهما للنادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

3 لاعبين شباب استفادوا من المشاركة مع الأهلى بعد حسم الدورى

استفاد أكثر من لاعب في الأهلي من اللاعبين البدلاء بالفرصة التي حصلوا عليها بعد حسم مسابقة الدوري المصري، ونجحوا في تقديم مستويات مرضية وينالوا ثقة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

شادي حسين مودعًا الأهلى: انتهى تعاقدى كلاعب وحبى للنادى مستمر للأبد

ودع شادي حسين مهاجم النادي الأهلي، جماهير القلعة الحمراء عقب رحيله عن النادي، وكتب شادي حسين عبر حسابه على فيس بوك:اليوم انتهى تعاقدى مع النادى الاهلى كلاعب بس اكيد كمشجع و محب للنادى مستمرة للأبد.

محمد جريندو يودع جماهير المصري بعد انتهاء تعاقده مع النادى ..صورة