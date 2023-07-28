اخبار الرياضه

أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 27 / 7 / 2023

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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار المصرية اليوم الخميس 27 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 27 / 7 / 2023 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، اتحاد الكرة يحدد 16 سبتمبر آخر موعد لسداد الاشتراك فى كأس مصر. 

اتحاد الكرة يحدد 16 سبتمبر آخر موعد لسداد الإشتراك فى كأس مصر

حدد مسئولو اتحاد الكرة يوم 16 سبتمبر المقبل آخر موعد للأندية لسداد الإشتراك في بطولة كأس مصر لموسم 2023 – 2024 .

 

اتحاد الكرة يحدد 16 سبتمبر آخر موعد لسداد الإشتراك فى كأس مصر

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا وتونس فى سبتمبر

يستعد منتخب مصر الاول بقيادة روى فيتوريا لمعسكر شهر سبتمبر المقبل الذى يشهد مباراتى المنتخب أمام اثيوبيا وتونس.

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا وتونس فى سبتمبر

كواليس تدريب الزمالك الأخير قبل ضربة البداية فى البطولة العربية

خاض فريق الزمالك تدريبه الأخير مساء اليوم على ملعب عكاظ استعدادا لخوض مباراة الاتحاد المنستيري المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

 

كواليس تدريب الزمالك الأخير قبل ضربة البداية فى البطولة العربية

 

تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك والاتحاد المنستيرى غدا فى البطولة العربية

 

انتهى الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية المقامة في المملكة العربية

 

تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك والاتحاد المنستيرى غدا فى البطولة العربية

 

زد يفاوض ثلاثى جديد من الأهلي.. بعد شادى حسين ولطفى

يهتم مسئولو نادي زد بالتعاقد مع ثلاثي جديد من لاعبي الأهلي بعد تأكد خروجهم من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، بخلاف الثنائي شادي حسين وعلي لطفي، والذين أنهوا إجراءات انتقالهما للنادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

زد يفاوض ثلاثى جديد من الأهلي.. بعد شادى حسين ولطفى

3 لاعبين شباب استفادوا من المشاركة مع الأهلى بعد حسم الدورى

استفاد أكثر من لاعب في الأهلي من اللاعبين البدلاء بالفرصة التي حصلوا عليها بعد حسم مسابقة ، ونجحوا في تقديم مستويات مرضية وينالوا ثقة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

3 لاعبين شباب استفادوا من المشاركة مع الأهلى بعد حسم الدورى

شادي حسين مودعًا الأهلى: انتهى تعاقدى كلاعب وحبى للنادى مستمر للأبد

ودع شادي حسين مهاجم النادي الأهلي، جماهير القلعة الحمراء عقب رحيله عن النادي، وكتب شادي حسين عبر حسابه على فيس بوك:اليوم انتهى تعاقدى مع النادى الاهلى كلاعب بس اكيد  كمشجع و محب للنادى مستمرة للأبد.

 

شادي حسين مودعًا الأهلى: انتهى تعاقدى كلاعب وحبى للنادى مستمر للأبد

محمد جريندو يودع جماهير المصري بعد انتهاء تعاقده مع النادى ..صورة

ودّع محمد جريندو لاعب النادي المصري جماهير الفريق البورسعيدي عبر حسابه على انستجرام، وذلك بعد رحيله عن النادي عقب انتهاء تعاقده.

محمد جريندو يودع جماهير المصري بعد انتهاء تعاقده مع النادى ..صورة

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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