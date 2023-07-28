الزمالك يواجه الاتحاد المنستيري في بداية مشواره بالبطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في البطولة العربية للأندية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي مساء الجمعة على ملعب سلطان بن عبدالعزيز بمدينة الطائف التي تحتضن المسابقة.

يلتقى فريق الزمالك في السادسة مساء الجمعة المقبل، مع الاتحاد المنستيري التونسى على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، في أولى مباريات الزمالك في البطولة العربية.

وتنقل قناة ssc السعودية البطولة العربية للأندية بشكل كامل وحصلت أون تايم سبورتس على حقوق بث مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري.

ويخوض الزمالك ثاني مبارياته أمام الشباب السعودى يوم 31 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، وتقام مواجهة لزمالك والنصر السعودى يوم، 3 أغسطس على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتقام المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

قائمة الزمالك فى البطولة العربية

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة العربية كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.