شبانة: الشيبي قام بسب ثنائي الأهلي واتحاد الكرة يعلم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن الاتحاد المصري لكرة القدم قام بالتحقيق في قصة اللاعب حسين الشحات نجم النادي الأهلي مع محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، وذلك قبل إصدار العقوبة الأخيرة ضد لاعب المارد الاحمر.

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الشيبي قام بسب ثنائي الأهلي واتحاد الكرة يعلم

وقال شبانة في تصريحات تلفزيونية: "اتحاد الكرة علم أن محمد الشيبي كان يتلفظ بألفاظ نابية طوال المباراة ضد لاعبي الاهلي وقام بسب اللاعبين بالأم والزوجة، وكانت له لقطات مع كل من طاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

وأضاف: "طول المباراة كان الشيبي يتلفظ ضد لاعبي الأهلي والجماهير وهو ما كرره في وقت سابق خلال لقاء السوبر المصري ضد علي معلول، وكان سر انفعال النجم التونسي".

وأكد: "رغم تصرفات الشيبي وتلفظه ضد لاعبي الأهلي، لكن الاعتداء عليه غير مقبول مطلقًا، ونلوم على حسين الشحات على تصرفه وكان عليه الاتجاه نحو الحكم ومراقب المباراة، وكذلك كان من الممكن رصد الواقعة عن طريق الكاميرات الخاصة بالنادي الأهلي".

وزاد: "بعدما علم مسئولي اتحاد الكرة بما حدث من جانب الشيبي، تم بناء عليها صدور العقوبة، ووليد مهدي أحد الإداريين في بيراميدز طلب من شقيق الشحات، جلبه لانهاء الأزمة واعتذر أمام وسائل الإعلام وبحضور الصحفيين".

وتابع: "على إدارة بيراميدز تقويم محمد الشيبي، وعليه اتخاذ قرارات فيما فعله، ولن نلجأ لسوابق اللاعب وأفعاله عندما كان لاعبا في الدوري المغربي، والأهلي فرض قراراته وعاقب الشحات علنًا".

وأكمل: "اتمنى من إدارة بيراميدز أن تقوم بالجلوس مع اللاعب وتعديل مساره، بعدما قام بالتفوه بألفاظ خارجة ضد الأم والزوجة، التقويم واجب ضد اللاعب".

وأتم: "حتى الآن لم يقدم بيراميدز أي بلاغ ضد أي جهة ضد حسين الشحات رغم تصريحات المستشار القانوني للنادي، وحتى الآن لا يوجـد شكوى أمام التظلمات من جانب بيراميدز ولن تفعل اللجنة أي شئ ضد لاعب الأهلي بعد قرار لجنة المسابقات بعد تقرير مراقب المباراة".

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