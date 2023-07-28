الصفاقسي التونسي يعلن رحيل حسام البدري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الصفاقسي التونسي رحيل المدرب المصري حسام البدري عن الجهاز الفني بعد ساعات قليلة من الخسارة أمام الشرطة العراقي في البطولة العربية.

وخسر الصفاقسي أمام الشرطة بهدف ويتبقى له مباراتين في دور المجموعات أمام اتحاد جدة والترجي التونسي.

وأوضح الصفاقسي في بيان رسمي نشره على صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي أن حسام البدري تقدم باستقالته من الجهاز الفني وجاء البيان كالتالي "تقدم المدرب حسام البدري بالشكر لهيئة النادي الرياضي الصفاقسي كما قام بتسليم استقالته من منصبه على رأس الإطار الفني للفريق الأول".

وأضاف: "وعلى إثر ذلك نتقدم للكابتن بجزيل الشكر على مجهوداته المبذولة منذ قدومه ونتمنى له التوفيق في قادم مسيرته المهنية".

تعرض فريق الصفاقسي التونسي للخسارة بهدف من دون رد أمام الشرطة العراقي بعد انتهاء اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية لحساب الجولة الأولى من منافسات البطولة العربية.

ويعد هذا اللقاء هو الثاني في البطولة بعد المواجهة الأولى التي جمعت السد القطري أمام الوداد المغربي وانتهت بالتعادل السلبي.

ويشهد اليوم الخميس إقامة أربعة لقاءات اليوم الخميس لحساب البطولة على النحو التالي : السد القطري أمام الوداد المغربي ، الصفاقسي التونسي أمام الشرطة العراقي ، الأهلي الليبي أمام الهلال السعودي والترجي التونسي أمام الاتحاد السعودي.

تواجد الزمالك ..

ومن المقرر أن يبدأ نادي الزمالك مشواره في منافسات البطولة العربية بملاقاة الاتحاد المنستيري التونسي في تمام السادسة غد الجمعة ثم يواجه مع الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر الجاري ثم يلتقي النصر السعودي يوم 3 أغسطس.