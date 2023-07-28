المحكمة تنصف الاهلي في قضية مريم مصطفي لاعبة الكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة إثبات المحكمة والطب الشرعي صحة توقيع مريم مصطفي لاعبة الكرة الطائرة بالزمالك للنادي الاهلي، مشيرًا إلى أنه لم يسبق لأي نادٍ اتهام المارد الاحمر بالتزوير، كما فعلت نجلة هناء حمزة.

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وقال شبانة في تصريحات تلفزيونية مساء الخميس أن: "المحكمة رفضت دعوى مريم مصطفي، بشأن تزوير العقد مع النادي الأهلي، وأصبحت مطالبة بدفع قيمة الشرط الجزائي وقيمته 3 مليون جنيه".

وأضاف: "الخبر مفرح بالنسبة للنادي الأهلي ليس من أجل الـ3 مليون جنيه، ولكن للتأكيد على نزاهة القلعة الحمراء، الحكم للنادي الأهلي أهم بكثير من الفلوس".

وواصل: "الأزمة الخاصة باتهام الأهلي كان مثير للجدل، وأحدث شرخ كبير في العلاقات وكان وراء قرار شطب هناء حمزة من عضوية النادي الأهلي، والأمور أغلقت بشكل رسمي بعد الحكم القضائي".

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