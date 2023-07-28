براندت يتهم محمد صلاح بحرمانه من اللعب لـ ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - اتهم جوليان براندت لاعب بوروسيا دورتموند والمنتخب الألماني النجم المصري محمد صلاح بأنه وراء حرمانه من فرصة الانضمام إلى ليفربول الإنجليزي قبل 6 أعوام.

وقال براندت في تصريحات صحفية: طلبني يورجن كلوب للانضمام إلى بوروسيا دورتموند في عام 2013 لكني رفضت ذلك، شعرت بأن الوقت لم يحن بعد.

وقال: جاء كلوب لطلبي مرة أخرى في عام 2017 لكن هذه المرة لأكون معه في ليفربول، وكان النادي الإنجليزي يراقب المصري محمد صلاح ولم أكن أرغب بالمخاطرة كونه الموسم الأخير قبل كأس العالم، إذ كنت خائفاً من فقدان فرصة المشاركة في المونديال.

أشار جوليان براندت لاعب بوروسيا دورتموند والمنتخب الألماني بأصابع الاتهام تجاه النجم المصري محمد صلاح قائلاً إن الأخير حرمه من فرصة الانضمام إلى ليفربول الإنجليزي قبل 6 أعوام

وقال براندت في تصريحات صحفية: طلبني يورجن كلوب للانضمام إلى بوروسيا دورتموند في عام 2013 لكني رفضت ذلك، شعرت بأن الوقت لم يحن بعد.

وأردف: جاء كلوب لطلبي مرة أخرى في عام 2017 لكن هذه المرة لأكون معه في ليفربول، وكان النادي الإنجليزي يراقب المصري محمد صلاح ولم أكن أرغب بالمخاطرة كونه الموسم الأخير قبل كأس العالم، إذ كنت خائفاً من فقدان فرصة المشاركة في المونديال.

وأضاف: الوقت حينها لم يكن مناسباً، الحقيقة أنني أشعر بخيبة الأمل لأنني رفضت كلوب مرتين ولم أحصل على فرصة العمل تحت إمرته.

وتعاقد ليفربول مع محمد صلاح في صيف 2017 قادماً من روما الإيطالي، وتحول النجم المصري إلى أسطورة في ليفربول بعد قيادته إلى مجموعة من البطولات أبرزها الدوري الإنجليزي عام 2020 لأول مرة منذ 30 عاماً، ودوري أبطال أوروبا قبلها بعام، كما أصبح هداف النادي التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وهو خامس هداف في تاريخ النادي العريق برصيد 186 هدفاً.