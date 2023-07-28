انتقال شادي حسين ومصطفي ميسي لنادي زد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن شادي حسين لاعب النادي الأهلي رحيله عن صفوف الفريق بشكل رسمي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، تمهيدًا للانتقال لنادي زد.

اقرأ ايضًا ..

شادي حسين وميسي ينتقلان لنادي زد

من المقرر أن ينتقل شادي حسين برفقة مصطفي سعد ميسي لنادي زد خلال الساعات القليلة المقبلة.

سيوقع ثنائي الأهلي شادي حسين ومصطفي سعد ميسي لمدة 4 سنوات لنادي زد، بداية من الموسم المقبل، والتي تنتهي في صيف 2027.

وأعلن شادي حسين مهاجم الأهلي إنهاء عقده مع النادي، بعدما انتقل البالغ من العمر 30 عاما للأحمر بداية من الموسم الجاري قادما من سيراميكا كليوباترا.

شارك شادي حسين مع الأهلي في 17 مباراة بمختلف المسابقات، وتمكن خلالها من تسجيل هدف واحد.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الخليج 365 الإلكترونية اضغط هنا