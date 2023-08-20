برشلونة أمام قادش وتشيلسي يواجه وست هام.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 20-8-2023، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في بطولات ومسابقات مختلفة على مستوى العالم، بعد انطلاق الدوريات الكبرى.

ويلتقي اليوم فريق تشيلسي مع نظيره وست هام، على ملعب لندن الأولمبي، في إطار الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وفي الدوري الإسباني، يخوض برشلونة مواجهة أمام قادش، على استاد لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن مباريات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري.

كما يخوض يوفنتوس مواجهة قوية أمام أودينيزي، على استاد داتشيا أرينا، في الجولة الأولى من مواجهات الدوري الإيطالي.

وفي الدوري الفرنسي، يلتقي نانت الذي يضم المصري مصطفى محمد نظيره ليل، على ملعب بيار موروا، في خضم منافسات الأسبوع الثاني من الدوري.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز

تشيلسي ووست هام، 6:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports premium hd 1.

أستون فيلا وإيفرتون، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports premium hd 1.

الدوري الإسباني

برشلونة وقادش، 8:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 1.

جيرونا وخيتافي، 6:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 6.

أتليتكو مدريد وريال بيتيس، 10:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 1.

الدوري الإيطالي

روما وساليرنيتانا، 7:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على AD sports premium 1.

ساسولو وأتلانتا، 7:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر AD sports premium 2.

أودينيزي ويوفنتوس، 9:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على AD sports premium 1.

ليتشي ولاتسيو، 9:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر AD sports premium 2.

الدوري الفرنسي

نانت وليل، 2:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 2.

لوريان ونيس، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 2.

ستاد ريمس وكليرمون فوت، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports premium hd 3.

لوهافر وستاد بريست، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 4.

موناكو وستراسبورج، 8:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 2.

لانس ورين، 9:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 2.

الدوري الألماني

يونيون برلين وماينز، 4:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 3.

إينتراخت فرانكفورت "الذي يضم المصري عمر مرموش" ودارمشتات، 6:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 3.