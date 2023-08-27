شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يتواصل مع كولر قبل إعلان قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل روى فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، قبل إعلان قائمة الفراعنة لمعسكر شهر سبتمبر المقبل.

وشهد الاتصال الذى جمع فيتوريا بالمدير الفني السويسرى للأهلى التنسيق معه بشأن انضمام لاعبي الأحمر لمعسكر المنتخب المقبل، وذلك قبل مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة المحدد لها 15 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل أمام إثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسميًا بعد تصدر المجموعة، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.

من ناحية أخرى، قال حازم إمام، عضو مجلس إدراة اتحاد الكرة، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على قناة "أون تايم سبورتس 2"، أنه تحدث مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بشأن شكل بطولة الدورى الموسم المقبل بسبب كثرة البطولات.

وأوضح عضو اتحاد الكرة أنه طلب من عامر حسين إقامة دورى الموسم المقبل من دور واحد، ويلعب فيه أول 8 أندية على اللقب، ويتنافس فيه آخر 10 أندية على الهبوط، للحصول على بطولة منتظمة.

وكشف حازم إمام أن تجمع المنتخب الوطنى سيكون يوم 4 سبتمر القادم، لافتاً إلى أن روى فيتوريا سيضم عناصر جديدة لقائمة الفراعنة المقبلة، مؤكداً أنه تم الاتفاق على خوض ودية تونس على استاد الدفاع الجوى.

وأشار حازم إمام إلى أنهم يجهزون وديتين للمنتخب الوطنى في شهر أكتوبر من المستويين الأول والثانى، موضحاً أن فيتوريا طلب مواجهة منتخبات أفريقية في التجارب الودية قبل بدء التصفيات المؤهلة لكأس لعالم.