شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفض ضم بديل "سوزا" لتدعيم هجوم الأهلى وينتظر حسم الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، فكرة ضم مهاجم أجنبي بدلا من البرازيلي جوستافو سوزا، لاعب نادي جيونبوك الكوري، حال فشل الصفقة، وأصر المدرب السويسري على ضم المهاجم البرازيلي فى المقام الأول دون النظر لأى لاعب أجنبي آخر، لتدعيم الهجوم على الأقل خلال الساعات الجارية التى يترقب فيها الأهلي انفراجة فى ضم المهاجم البرازيلي الذي تفاوض معه مسئولو القلعة الحمراء عدة مرات وفى كل مرة تفشل الصفقة.

وقال مصدر فى الأهلي، إن كولر ما زال يضع سوزا فى مقدمة حساباته الفنية لتدعيم الهجوم الأحمر فى الموسم الجديد، موضحاً أن إدارة النادي عرضت على المدير الفني عدة مهاجمين أجانب لتدعيم الفريق بخلاف سوزا، لكن المدير الفني رفض، وأصر على استكمال المفاوضات مع اللاعب البرازيلي الذي تواصل معه كولر شخصياً منذ فترة، وأكد له قناعته بقدراته وإمكانياته وحاجته له فى الفريق، وهو ما جعل اللاعب يطلب الرحيل للأهلي، لكن المدير الفني للفريق الكوري ما زال يُجمّد الصفقة.

ويتواصل مسئولو الأهلي مع النادي الكوري واللاعب البرازيلي على مدار الساعة من أجل الحصول على الموافقة الرسمية والنهائية لإتمام الصفقة.

وحسم النادي الأهلي مفاوضاته مع اللاعب البرازيلي الذي رحّب بالانتقال للقلعة الحمراء، لكن الأزمة في موقف نادي جيونبوك الكوري الذي يبدو غير واضح ومُترددا للغاية في مسألة الاستغناء عن لاعبه البرازيلي.

وعلى الرغم من أن عقد سوزا مع هيونداي ينتهي بعد ثلاثة أشهر وتحديداً في ديسمبر المقبل إلا أن النادي الكوري لا يتعامل بمرونة في هذا الملف، ولم يستجب بسهولة لعروض الأهلي المالية ربما لأن جيونبوك من أغنى الأندية الكورية.

وكان النادي الأهلي قد أغلق باب التعاقد مع اللاعب البرازيلي منذ عدة أيام؛ لعدم جدية نادي هيونداي فى التفاوض وتراجعه أكثر من مرة فى اتفاقاته مع الأهلي، إلا أن مسئولى القلعة الحمراء أعادوا فتح ملف ضم اللاعب خلال الأيام الماضية.

ويرغب الأهلي في ضم مهاجم أجنبي بعد رحيل محمد شريف لنادي الخليج السعودي، وشادي حسين إلى نادي زد الصاعد حديثاً للدوري الممتاز، ويأتي اقتراب الأهلي من حسم ملف المهاجم الأجنبي بعدما أوشكت أزمة الجزائري أحمد القندوسي، لاعب الفريق، على الانتهاء، حيث رحّب الأخير بفكرة الرحيل على سبيل الإعارة الصيف الجاري تمهيداً لقيد المهاجم المُنتظر بدلاً منه.