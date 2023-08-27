شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل الاستعداد للموسم الجديد فى التتش قبل معسكر النمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الأهلي تدريباته اليومية بملعب التتش استعداداً للموسم الجديد، ويتدرب الفريق اليوم، الأحد، قبل السفر غداً للنمسا لخوض معسكر خارجي هناك يبدأ من 28 أغسطس الجاري ويستمر حتى 6 سبتمبر المقبل.

على صعيد آخر، يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول خطاب رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتحديد موعد السوبر الأفريقي، واستفسر مسئولو القلعة الحمراء من نظرائهم فى الكاف عن موعد ومكان السوبر الأفريقي، بعدما أكدت تقارير إعلامية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم استقر على إقامة مباراة كأس السوبر القاري بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السعودية، وأوضحت هذه التقارير أن هذه المباراة ستقام فى مدينة الطائف السعودية.

وطلب الأهلي من الكاف تحديد موعد ومكان بطولة السوبر الأفريقي، كما استفسر الأهلي من الكاف عن لائحة البطولة ومكافآتها وأمور أخرى تتعلق بهذا الحدث.

يأتي استفسار الأهلي بعدما أكد البعض إقامة المباراة منتصف سبتمبر المقبل فى السعودية، ويرغب الأهلي في معرفة موعد السوبر الأفريقي من أجل ترتيب ارتباطاته الفترة المقبلة محلياً وأفريقياً.