شكرا لقرائتكم خبر عن إيزي إيميكا ينتظر قرار على ماهر لحسم مصيره مع المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب النيجيري إيزي إيميكا، لاعب النادي المصري، حسم مصيره مع النادي البورسعيدي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وكان اللاعب قد غاب عن فترة الإعداد الأولى التى أقيمت فى بورسعيد، سبب تأخر التأشيرة.

ودخل النادي المصري فى مفاوضات مع لاعب وسط النجم الساحلي جاك امبي، وفى حال إتمام الصفقة، يواجه النيجيري إيميكا مصيراً مجهولاً تحت قيادة علي ماهر.

وكان اللاعب قد تلقى عدة عروض محلية من الدوري المصري، إلا أنه يمنح الأولوية للنادي المصري حال قرر النادي استمراره الموسم المقبل.

ونجح النادى المصرى فى ضم 9 صفقات صيفية سابقة، وهم: ميدو جابر من سيراميكا، وسمير فكرى من الداخلية، ومحمد الشامى من الإسماعيلى، باهر المحمدى من الإسماعيلى، وثنائى الزمالك، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، ويوسف الجوهرى من المقاولون العرب، وليستويل أمانكونا مهاجم فريق ريال تامالى يونايتد الغاني، التونسي فخر الدين بن يوسف.

وكان المصرى قد أعلن رحيل 7 لاعبين بنهاية دورى 2023، وهم: رجب عمران، زياد كمال، عبده يحيى، محمد جريندو، محمد الفيومى، وذلك بين انتهاء إعارة وانتهاء عقود، قبل أن يضاف إلى القائمة كل من: فريد شوقى وإسلام أبو سليمة.