شكرا لقرائتكم خبر عن محمد دسوقى يضغط على الإسماعيلى لإتمام انتقاله لزعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضغط محمد دسوقى، لاعب الإسماعيلى، على مسئولي ناديه لإتمام صفقة انتقاله للاتحاد السكندري قبل غلق باب القيد في 14 سبتمبر المقبل.

وتقدم نادى الاتحاد السكندري بعرض رسمي للإسماعيلى يطلب خلاله ضم محمد دسوقى مدافع الدراويش مقابل 5 ملايين جنيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وطالب محمد دسوقى مجلس إدارة ناديه الجديد برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، بالموافقة على عرض الاتحاد السكندرى لضمه، وكانت اللجنة الثلاثية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة قد طالبت اللاعب بغلق صفحة الرحيل عن القلعة الصفراء والانضمام للاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية، لصعوبة إتمام الصفقة بسبب إيقاف القيد للدراويش وحاجة الفريق لجهود جميع لاعبيه.

ويتمسك محمد دسوقى بالرحيل عن القلعة الصفراء فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم استمرار تعاقده مع الدراويش لنهاية الموسم المقبل.