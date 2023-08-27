شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون ينتظر صفقة وحيدة لإغلاق ملف الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اقترب نادي المقاولون العرب من إغلاق ملف الانتقالات الصيفية استعداداً للموسم المقبل 2023-2024، وذلك بعدما وصلت قائمة ذئاب الجبل إلى 29 لاعباً ويتبقى صفقة وحيدة لغلق الملف بشكل رسمي.
وترك الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، مقعداً شاغراً بالقائمة على أمل حسم صفقة عمار حمدي صانع ألعاب الأهلي، خاصة فى ظل الرغبة المتبادلة بين اللاعب والمقاولون للانضمام إلى ذئاب الجبل فى الموسم الجديد.
وأكد مصدر لـ"الخليج 365"، أن عمار حمدي أبدى رغبته فى اللعب لنادي المقاولون، خاصة تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، والذي يمتلك مسيرة مميزة فى التعامل مع المواهب، وسبق لهما التعامل سويا فى المنتخب الأولمبى.
ونجح المقاولون العرب فى ضم 8 صفقات صيفية وهم، محمود وادي، عامر عامر، عماد ميهوب وأحمد فوزي على سبيل الإعارة من بيراميدز، زياد فرج على سبيل الإعارة من المصري، إسلام عبد النعيم وعمرو مرعي في صفقة انتقال حر، عربي بدر 3 مواسم من الأهلي.
وأعلن المقاولون رحيل 9 لاعبين: حسن شاهين بعد انتهاء تعاقده وانتقاله إلى البنك الأهلي، لويس إدوارد بعد انتهاء تعاقده، محمد رزق، أحمد عفيفي ومحمد محسن ليلة، فادي فريد بعد انتهاء إعارته من البنك الأهلي، أحمد عاطف قطة بعد انتهاء إعارته من بيراميدز، بالإضافة إلى، انتقال يوسف الجوهري إلى النادي المصري، وعمر فايد إلى فناربخشة التركي لخوض تجربة الاحتراف.
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