شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون ينتظر صفقة وحيدة لإغلاق ملف الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب نادي المقاولون العرب من إغلاق ملف الانتقالات الصيفية استعداداً للموسم المقبل 2023-2024، وذلك بعدما وصلت قائمة ذئاب الجبل إلى 29 لاعباً ويتبقى صفقة وحيدة لغلق الملف بشكل رسمي.

وترك الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، مقعداً شاغراً بالقائمة على أمل حسم صفقة عمار حمدي صانع ألعاب الأهلي، خاصة فى ظل الرغبة المتبادلة بين اللاعب والمقاولون للانضمام إلى ذئاب الجبل فى الموسم الجديد.