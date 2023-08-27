شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة باريس للاسكواش بمشاركة 29 لاعباً مصرياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الأحد، منافسات بطولة باريس للاسكواش، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية، كأول بطولة بفئة البلاتينيوم بالموسم الجديد، فى الفترة بين 27 أغسطس وحتى 2 سبتمبر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ويشارك فى البطولة 29 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 12 لاعباً في منافسات الرجال، و17 لاعبة في منافسات السيدات وجاءت أسماء المشاركين في البطولة كالتالي:

12 لاعباً في منافسات الرجال وهم: علي فرج، يوسف سليمان، طارق مؤمن، فارس الدسوقي، كريم عبد الجواد، مازن هشام، يوسف إبراهيم، عمر مسعد، كريم الحمامي، علي أبو العنين، محمد أبو الغار، يحيى النوساني.

17 لاعبة في منافسات السيدات وهن: نوران جوهر، هانيا الحمامي، نور الطيب، سلمى هاني، روان العربي، نور الشربيني، مريم متولي، أمينة عرفي، هنا رمضان، فيروز أبو الخير، نور أبو المكارم، فريدة محمد، هنا معتز، نادين شاهين، زينة ميكوي، ندى عباس، سنا إبراهيم.

وتقام البطولة فى ساحة عرض زجاجية بقصر Palais de Tokyo - أحد أكبر مراكز الفن المعاصر فى أوروبا - ستكون Paris Squash Alpine أول بطولة احترافية كبيرة للاسكواش تقام فى فرنسا منذ بطولة فرنسا المفتوحة 1994 للرجال.

وتقام المنافسات بمشاركة 96 من أفضل لاعبي الإسكواش فى العالم من الرجال والسيدات في ظل برج إيفل الشهير.