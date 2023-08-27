شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواصل الضغط على غزل المحلة لضم النادري والعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بالنادي المصري أن إدارة النادي تواصل مفاوضاتها مع غزل المحلة للحصول على خدمات أحمد النادري ومصطفى العش، على الرغم من دخول أكثر من نادٍ فى عملية المفاوضات ورفع القيمة المالية للصفقة.

وعرض مسئولو المصري على نظرائهم بالمحلة إتمام الصفقة مقابل 25 مليون جنيه، وذلك قبل تدخل بعض الأندية التى زادت من قيمة الصفقة.