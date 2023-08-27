شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواصل الضغط على غزل المحلة لضم النادري والعش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بالنادي المصري أن إدارة النادي تواصل مفاوضاتها مع غزل المحلة للحصول على خدمات أحمد النادري ومصطفى العش، على الرغم من دخول أكثر من نادٍ فى عملية المفاوضات ورفع القيمة المالية للصفقة.
وعرض مسئولو المصري على نظرائهم بالمحلة إتمام الصفقة مقابل 25 مليون جنيه، وذلك قبل تدخل بعض الأندية التى زادت من قيمة الصفقة.
ونجح النادى المصرى فى ضم 9 صفقات صيفية سابقة وهم: ميدو جابر من سيراميكا، وسمير فكرى من الداخلية، ومحمد الشامى من الإسماعيلى، باهر المحمدى من الإسماعيلى، وثنائى الزمالك، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، ويوسف الجوهرى من المقاولون العرب، وليستويل أمانكونا مهاجم فريق ريال تامالى يونايتد الغاني، التونسي فخر الدين بن يوسف.
وكان المصرى قد أعلن رحيل 7 لاعبين بنهاية دورى 2023، وهم: رجب عمران، زياد كمال، عبده يحيى، محمد جريندو، محمد الفيومى، وذلك بين انتهاء إعارة وانتهاء عقود، قبل أن يضاف إلى القائمة كل من: فريد شوقى وإسلام أبو سليمة.
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