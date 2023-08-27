شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبى لثنائى الإسماعيلى الأجنبى قبل العودة للقاهرة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، برنامجا تدريبيا للثنائى الغانى ياو أنور والتونسى حمدى النقاز، ينفذه اللاعبان في بلادهما من أجل تجهيزهما للظهور فى فترة إعداد الدراويش حال انتهاء أزمة عودتهما للقاهرة.

وتدخل بعض مسئولي الإسماعيلي لحل أزمة تأشيرات التونسى حمدي النقاز والغاني ياو أنور والتي حرمتهما حتى الآن من العودة لمصر والانضمام لفترة الإعداد الذي خوضها الفريق.

ونجح مسئولو الإسماعيلي فى التوصل مع سفارات اللاعبين لتحدث انفراجة في الأزمة يقترب اللاعبان من العودة لمصر والانضمام للفريق.

وقضى اللاعبان إجازة نهاية الموسم فى بلادهما وتأجلت عودتهما للإسماعيلى أكثر من مرة بسبب التأشيرة، لذا يبحث المسئولون إنهاء هذه الأزمة سريعاً من أجل ظهور ياو أنور وحمدى النقاز فى تدريبات الفريق.

ويرغب ايهاب جلال فى سرعة تواجد اللاعبين فى فترة الإعداد لرفع كفاءتهما الفنية والبدنية وزيادة الانسجام بينهما وبين زملائهما استعداداً للموسم الجديد.