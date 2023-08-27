شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه مونتينجرو فى كأس العالم لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي منتخب كرة السلة رجال مع نظيره مونتينجرو، اليوم الأحد، فى ثانى مباريات بطولة كأس العالم، والتى تقام بالفلبين وتستمر حتى 10 سبتمبر المقبل، بعدما تلقى منتخب مصر خسارة أمام ليتوانيا فى أولى المباريات بنتيجة 93/67.

ويقع منتخب مصر فى المجموعة الرابعة مع منتخبات المكسيك، مونتينيجرو، وليتوانيا، حيث يخوض ثانى مبارياته 27 أغسطس مع مونتينيجرو. ثم المكسيك يوم 29 من نفس الشهر

وتضم قائمة المنتخب في البطولة 12 لاعبا هم: عمرو الجندى، يوسف شوشة، أحمد موسى، كريم حاتم، عاصم مرعى، إيهاب أمين، باتريك جاردنر، عمرو زهران، خالد عبد الناصر، انس أسامة، عمر هشام، عمر طارق.

وتقام منافسات المجموعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة في مدينة مانيلا في الفلبين، بينما تقام مباريات المجموعة الخامسة والسادسة في مدينة أوكيناوا اليابانيه، وتقام منافسات المجموعة السابعة والثامنة في مدينة جاكرتا بإندونيسيا.