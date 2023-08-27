شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ رحلة استكشاف اتحاد العاصمة الجزائرى قبل موقعة السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، رحلة استكشاف فريق اتحاد العاصمة الجزائري قبل مباراة السوبر الأفريقي، التى تجمع الفريقين منتصف سبتمبر المقبل فى السعودية.

ورغم عدم تلقي الأهلي خطاب رسمي من الكاف بشأن موعد ومكان السوبر الأفريقي إلا أن مسئولى القلعة الحمراء أجروا اتصالات مكثفة مع نظرائهم فى الكاف، علموا خلالها أن بطولة السوبر الأفريقي التي تجمع الأهلي (بطل دوري أبطال أفريقيا) مع اتحاد العاصمة الجزائري (بطل الكونفيدرالية) ستُقام فى السعودية منتصف سبتمبر المقبل.

وفور تلقي هذه المعلومات بدأ المدرب السويسري "مُذاكرة" الفريق الجزائري من أجل الاستعداد الأمثل له قبل لقاء سبتمبر المقبل، حيث يرغب كولر فى حصد هذه البطولة لتكون خير بداية للفريق فى الموسم الجديد.

وحصل المدير الفني للأهلي من معاونيه على معلومات عن الفريق الجزائري ولاعبيه كل التفاصيل التي يتطلع من خلالها المدرب السويسري لاستكشاف المنافس جيداً تمهيداً للفوز عليه.