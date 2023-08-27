شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الكويت الكويتى فى نهائى البطولة العربية لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق كرة اليد بنادى الزمالك نظيره الكويت الكويتى، فى السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، فى نهائى البطولة العربية التى تستضيفها المملكة العربية السعودية، والمؤهلة لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، المحدد له نوفمبر المقبل بالسعودية أيضاً.

وتأهل فريق الزمالك إلى النهائى بالفوز على مضر السعودى بنتيجة 29 / 24 فى نصف النهائى، الجمعة، بينما ينافس فريق البنك الأهلى على البرونزية أمام مضر السعودى.

كما نجح الزمالك فى التأهل إلى نصف النهائى بعد الفوز على الحشد العراقى 36/27 فى ربع النهائى الأربعاء ،وحقق الفريق الأبيض الفوز بأول لقاءاته فى الدور الأول على وفاق عين توتة الجزائرى بنتيجة 34/28 قبل الخسارة من العربى الكويتى الخميس بفارق هدف وحيد، ثم الفوز على الهدى السعودى بنتيجة 28 / 24 ثم الشعلة اليمنى 51 / 14.

يقود الفريق فنيا كل من: أحمد رمضان مديرا فنيا وإيهاب محسن مدربا مساعدا وحمادة عبد الباري مديرا للفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدربا للاحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.

تضم قائمة الزمالك كلا من: مؤمن زكي إبراهيم العربي وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيونى مودى و زياد حشاد وأحمد سامح و هشام صلاح ومحمد ياسين و أحمد عبد الرحمن و عمر الوكيل بكار ومازن رضا وأحمد مؤمن صفا و شادي خليل وخالد وليد و أحمد وليد و محمود خليل فلفل هشام السبكي و كريم هنداوى.