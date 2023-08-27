شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلى يتسلم اليوم إخطار اللجنة الأولمبية باعتماد نتيجة الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلم مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، اليوم الأحد، موافقة اللجنة الأولمبية على نتيجة الانتخابات، واعتمادها من أجل تحديد موعد أول اجتماع رسمى للمجلس بعد انتخابه.

ومن المتوقع عقب وصول موافقة اللجنة الأوليمبية للنادى الإسماعيلى يحدد مجلس الإدارة الجديد موعد عقد أول اجتماع له من أجل تشكيل المكتب التنفيذى للنادى بحثاً عن بدء ماكينة العمل داخل القلعة الصفراء.

وكان النادي الإسماعيلي قد أعلن نتيجة الانتخابات الخاصة باختيار مجلس إدارة النادي للفترة المقبلة والتي تستمر من 2023 وحتى 2027.

وفاز المهندس نصر أبو الحسن برئاسة النادي الإسماعيلي بينما فاز فرج عمران بمنصب نائب الرئيس، والمحاسب مصطفى شله بمنصب أمين صندوق النادي بالإضافة إلى شوقى عوض، وأحمد فهيم، وأحمد عبد الرحمن، ومحسن عبد المسيح بعضوية مجلس الإدارة فوق السن، والدكتور محمد جمال بعضوية تحت السن.

ورحل مجلس إدارة الإسماعيلي المنتخب السابق برئاسة يحيى الكومي وتولى بعده لجنة مؤقتة برئاسة أبو بكر الحديدي.

ثم عينت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي وأعلنت إلغاء كافة القرارات والتعيينات التي أجرتها اللجنة السابقة برئاسة أبو بكر الحديدي.