شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يرفع الحمل البدنى للاعبى بيراميدز تدريجيًا فى معسكر تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، رفع الحمل البدنى تدريجيًا للاعبى الفريق، خلال معسكر الإعداد المقام حاليًا فى أنطاليا بتركيا، ويستمر حتى 7 سبتمبر المقبل، في إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد، حيث وصلت بعثة الفريق السماوى تركيا مساء الجمعة.

واستقر باتشيكو على أن يخوض الفريق تدريباته من أمس، السبت، على فترتين صباحًا ومساءً، حتى يتمكن من رفع الحمل البدني، ومن ثم تطوير الجانب البدنى للاعبين قبل بداية المواجهات الودية التي سيخوضها الفريق خلال معسكر الإعداد.

في السياق ذاته، يسعى بيراميدز لإنهاء إجراءات سفر مهند لاشين ومصطفى فتحى إلى تركيا من أجل الانضمام لمعسكر الفريق، حيث ضمت القائمة المتواجدة في أنطاليا حاليًا كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر، خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ، خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة نبيه - محمود صابر - إبراهيم عادل، خط الهجوم: دودو الجباس - فيستون ماييلي - فخري لاكاي.