شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص طاهر محمد طاهر ويحدد موعد مشاركة ياسر إبراهيم فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبي للأهلي أن ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، سيكون بإمكانه المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية بمعسكر النمسا، بعدما غاب عن التدريبات الماضية على خلفية إجرائه عملية جراحية فى القدم عبارة عن "خراج"، ويحتاج اللاعب للتأهيل لمدة 3 أيام قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل تام.

وأضاف الجهاز الطبي لفريق الأهلي أن الأمر بسيط ولا يعدو كونه مجرد آلام بسيطة شعر بها اللاعب نتيجة "الخراج"، فتم إجراء جراحة لاستئصاله منذ عدة أيام، وقبل عودة الفريق للتدريبات بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 21 يوماً عقب انتهاء الموسم الماضي.

وأشار الجهاز الطبي إلى أن الآلام التي شعر بها طاهر محمد طاهر لاعب الفريق فى أنكل القدم بسيطة ولا تدعو للقلق، موضحاً أن اللاعب لم يخضع للقياسات البدنية التي أجراها لاعبو الفريق أمس الأول، الجمعة، بسبب هذه الآلام لكن حالة اللاعب جيدة وسيُشارك فى التدريبات المقبلة.

بعيداً عما سبق، يواصل الأهلي تدريباته اليومية بملعب التتش استعداداً للموسم الجديد حيث يتدرب الفريق اليوم، الأحد، قبل السفر غداً للنمسا لخوض معسكر خارجي هناك يبدأ من 28 أغسطس الجاري ويستمر حتى 6 سبتمبر المقبل.