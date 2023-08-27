شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف: مفاوضات المصرى لم تستغرق يومين وهدفنا تحقيق موسم ذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب التونسي فخر الدين بن يوسف، الوافد الجديد إلى النادي المصري، عن سعادته بتمثيل الفريق البورسعيدي فى الموسم الجديد، وذلك بعد تعاقده مع المصري لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر.

وقال بن يوسف، فى تصريحات للمركز الإعلامي بالمصري" "سعيد بتواجدي بالنادي المصري، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن مجلس الإدارة والجماهير، الجماهير هى أكثر محفز للاعب، وأتمنى أن تعود جماهير الكرة المصرية إلى الملاعب، نحتاج وقوف الجماهير فى ظهرنا وأتمنى تواجدهم معنا فى كل مكان وأن نسعدهم بالنتائج".

وأضاف مهاجم المصرى الجديد، "يجب التركيز في كل مباراة طوال الـ 90 دقيقة، وأن نعطي كل فريق تقديره، سواء كان صغيراً أو كبيراً، لكي تنصفنا الكرة، لا يوجد ما يمنعنا من أن يكون هذا الموسم موسماً ذهبياً للمصري، النادي تعاقد مع لاعبين مميزين واللاعبين القدامى قدموا موسماً مميزا وعلي ماهر من أفضل المدربين في مصر ومجلس الإدارة منظم وهدفنا تقديم موسم مميز.

وتابع المهاجم التونسي، "كانت هناك اتصالات فى بداية المفاوضات أخذت بعض الوقت، وكانت هناك اتصالات من أندية أخرى بعد ما قدمته الموسم الماضي، ولكن بمجرد أن وصلني عرض رسمي من المصري لم يستغرق الأمر يومين واتفقنا على كل شىء".

واختتم قائلا، "الجماهير تقدم كل ما لديهم في المدرجات ويدعمون النادي دون أي مقابل في النهاية، لا يحتاجون أن نوجه إليهم رسالة هم يعرفون واجبهم تجاه ناديهم وأتمنى أن يدعمونا في الملعب".