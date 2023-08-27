شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ ترتيبات السفر إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الإداري لنادى الزمالك، تحت قيادة أحمد حسنى، التجهيز لسفر بعثة الفريق الكروى الأول إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتي فى دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تأهل الأخير لنفس الدور على حساب فريق هورسيد الصومالي.
وفاز أرتا سولار ذهابا بثلاثية دون رد، قبل أن يكرر الفوز في لقاء العودة بنفس النتيجة ليتأهل لدور الـ32، وسيخوض الزمالك لقاء الذهاب لدور الـ32 خارج ملعبه أحد أيام 15 – 16 – 17 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة أحد أيام 29 – 30 سبتمبر، 1 أكتوبر المقبل.
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