شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ ترتيبات السفر إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الإداري لنادى الزمالك، تحت قيادة أحمد حسنى، التجهيز لسفر بعثة الفريق الكروى الأول إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتي فى دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تأهل الأخير لنفس الدور على حساب فريق هورسيد الصومالي.

وفاز أرتا سولار ذهابا بثلاثية دون رد، قبل أن يكرر الفوز في لقاء العودة بنفس النتيجة ليتأهل لدور الـ32، وسيخوض الزمالك لقاء الذهاب لدور الـ32 خارج ملعبه أحد أيام 15 – 16 – 17 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة أحد أيام 29 – 30 سبتمبر، 1 أكتوبر المقبل.

ويلتقى الزمالك مع أرتا سولار بطل جيبوتى فى تنزانيا نظرًا لعدم اعتماد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ملعب أرتا في جيبوتى، الأمر الذى يجعل الأخير يخوض مواجهاته على أرض تنزانيا، ليبدأ الجهاز الإداري للفريق الأبيض في التجهيزات لسفر البعثة إلى تنزانيا، مبكرًا والانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملعب التدريب قبل التوجه إلى هناك.