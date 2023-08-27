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القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم الأحد، منتخب مصر لكرة السلة "رجال"، بقيادة الكندى روى رانا، مع مونتيجرو، فى ثانى مبارياته فى بطولة كأس العالم التى تقام فى الفترة من 25 أغسطس الحالى حتى 10 سبتمبر المقبل.





يلتقى منتخب السلة مع نظيره مونتيجرو فى تمام الساعة 11.45 ظهرا، بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الرابعة لكأس العالم.

موعد مباراة مصر ومونتيجرو فى كأس العالم لكرة السلة





مجموعة مصر فى كأس العالم لكرة السلةيقع منتخب مصر فى المجموعة الرابعة مع منتخبات المكسيك، مونتينيجرو، وليتوانيا، حيث يخوض ثانى مبارياته اليوم مع مونتينيجرو، قبل مواجهة المكسيك يوم 29 أغسطس الجارى فى ثالث مبارياته بالمونديال.

وتقام منافسات المجموعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة من كأس العالم لكرة السلة في مدينة مانيلا في الفلبين، بينما تقام مباريات المجموعة الخامسة والسادسة في مدينة أوكيناوا اليابانيه، وتقام منافسات المجموعة السابعة والثامنة في مدينة جاكرتا بإندونيسيا.