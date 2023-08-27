شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر ومونتيجرو فى كأس العالم لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم الأحد، منتخب مصر لكرة السلة "رجال"، بقيادة الكندى روى رانا، مع مونتيجرو، فى ثانى مبارياته فى بطولة كأس العالم التى تقام فى الفترة من 25 أغسطس الحالى حتى 10 سبتمبر المقبل.
موعد مباراة مصر ومونتيجرو فى كأس العالم لكرة السلة
يلتقى منتخب السلة مع نظيره مونتيجرو فى تمام الساعة 11.45 ظهرا، بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الرابعة لكأس العالم.
مجموعة مصر فى كأس العالم لكرة السلةيقع منتخب مصر فى المجموعة الرابعة مع منتخبات المكسيك، مونتينيجرو، وليتوانيا، حيث يخوض ثانى مبارياته اليوم مع مونتينيجرو، قبل مواجهة المكسيك يوم 29 أغسطس الجارى فى ثالث مبارياته بالمونديال.
وتقام منافسات المجموعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة من كأس العالم لكرة السلة في مدينة مانيلا في الفلبين، بينما تقام مباريات المجموعة الخامسة والسادسة في مدينة أوكيناوا اليابانيه، وتقام منافسات المجموعة السابعة والثامنة في مدينة جاكرتا بإندونيسيا.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز