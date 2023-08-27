شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُطالب معاونيه بمتابعة "منافس" الأهلى قبل ضربة البداية بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب الجهاز الفني للنادى الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، منافس الفريق فى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والذي سيتحدد خلال ساعات.

ويبدأ الأهلي رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا في سبتمبر المقبل بمواجهة الفائز من مواجهة سان جورج الإثيوبي وفريق كمكم بطل زانزبار.

وطلب مارسيل كولر من جهازه المعاون متابعة مباراة اليوم بين بطلي إثيوبيا وزانزبار وتجهيز تقرير عن المباراة من أجل دراسة الفريق الفائز قبل مواجهته فى "ضربة البداية" بدوري الأبطال الأفريقي.

وتغلب سان جورج على مضيفه كمكم من زانزبار، بهدفين مقابل هدف، فى ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا خلال اللقاء الذى جمع الفريقين مؤخراً في زانزبار، وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في الثالثة من عصر اليوم الأحد، بإثيوبيا.

وتلقى الأهلي تأكيدات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل انطلاقة المارد الأحمر في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا عدة أيام.

ويلتقي الأهلي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا مع الفائز من فريق سان جورج الإثيوبي وكمكم بطل زانزبار، وتقام مباراة الذهاب في دور الـ32 أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر المقبل خارج القاهرة على أن تُقام مباراة الإياب أحد أيام 29 أو 30 سبتمتبر أو 1 أكتوبر.

وقال مصدر في الأهلي، إن كاف قرر تأجيل مباراة الفريق في دور الـ32 عدة أيام بعد تحديد موعد السوبر الأفريقي الذي سيجمع الأهلي بفريق اتحاد العاصمة الجزائري، حيث سيُقام السوبر الأفريقي يوم 15 سبتمبر المقبل بالسعودية.

وأوضح المصدر أن كاف أبلغ الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بتأجيل انطلاقة الفريقين البطولة الأفريقية لعدة أيام.

وكان الأهلى، قد توج بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، على حساب الوداد المغربي، بنتيجة 3 - 2 فى مجموع مباراتي الذهاب