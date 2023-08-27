شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يصل القاهرة 3 سبتمبر للانضمام لمعسكر الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزى يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر المقبل للانضمام إلى معسكر الفراعنة، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبلين.

ويخوض نجمنا الدولى محمد صلاح مباراة مع فريقه ليفربول أمام أستون فيلا في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي يوم 3 سبتمبر المقبل، قبل العودة إلى القاهرة.