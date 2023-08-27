شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن صدور تأشيرة إيزى إيميكا واللاعب يلحق بمعسكر المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رجب عبد القادر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري والمتحدث الرسمي باسم المجلس، أن تأشيرة المحترف النيجيري كريستيان إيزي إيميكا لدخول مصر قد صدرت بالفعل.

وأشار نائب رئيس المصري إلى أن اللاعب سيصل القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، وسيتم فور وصوله استصدار تأشيرة دخوله إلى المملكة المغربية بواسطة الجهاز الإداري للمصري، وذلك حتى يمكن له اللحاق بمعسكر الفريق الأول للكرة بالمصري والمقام حاليا بمدينة مراكش المغربية.

ودخل النادي المصري فى مفاوضات مع لاعب وسط النجم الساحلي جاك أمبي، وفى حال إتمام الصفقة يواجه النيجيري إيميكا مصيراً مجهولاً تحت قيادة علي ماهر.

وكان إيميكا قد تلقى عدة عروض محلية من الدوري المصري، إلا أنه يمنح الأولوية للنادي المصري حال قرر النادي استمراره الموسم المقبل.

ونجح النادى المصرى فى ضم 9 صفقات صيفية سابقة، وهم: ميدو جابر من سيراميكا، وسمير فكرى من الداخلية، ومحمد الشامى من الإسماعيلى، باهر المحمدى من الإسماعيلى، وثنائى الزمالك، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، ويوسف الجوهرى من المقاولون العرب، وليستويل أمانكونا مهاجم فريق ريال تامالى يونايتد الغاني، التونسي فخر الدين بن يوسف.