شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الجودو: مضاعفة أعداد المشاركين فى البطولة العربية القادمة بالعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مرزوق على، رئيس اتحاد الجودو، أن البطولة العربية التي أقيمت فى العلمين الأسبوع الماضى زادت ثقة الاتحادات الدولية والعالمية في مصر وإسناد البطولات الكبرى لها.

وقال مرزوق فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن البطولة العام المقبل ستشهد مشاركة أعداد مُضاعفة عن التي شهدتها النسخة الأخيرة، والتي شهدت مشاركة ما يقرب من 600 لاعب ولاعبة، من مختلف الدول العربية، فى ظل الإشادات التي نالتها البطولة من المشاركين بها.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن مدينة العلمين قدمت البطولة بشكل منظم، والجميع أكد أن البطولة من الأفضل على مستوى البطولات العربية، ونحن لدينا مدينة تضاهى المدن العالمية، موضحا أن الوفود طالبت بتنظيم البطولة فى العلمين كل عام، لافتا إلى أن المدينة أصبحت اسما رائدا فى الدول العربية.

فى ذات الصدد، أشاد اللاعبون المشاركون فى البطولة العربية للجودو بالتنظيم المبهر للبطولة وحسن الاستقبال، بالإضافة إلى إختيار المكان الذى نال إشادة وإعجاب كل المشاركين.