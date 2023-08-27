شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك فى البطولة العربية لليد قبل النهائى.. 5 فوز وخسارة و210 أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك لحصد لقب البطولة العربية فى نهائى المنافسة المقامة فى السعودية مساء الليلة أمام الكويت الكويتى فى النسخة المؤهلة لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

وشهد مشوار الزمالك للوصول للنهائى تسجيل 210 أهداف، 40 منهما من نصيب مؤمن زكى هداف الفريق الأبيض فى المنافسة حتى الآن.

كما شهد مشوار الفريق الأبيض تحقيق الفوز فى 5 مواجهات وتلقى خسارة وحيدة، حيث حقق الفوز بأول لقاءاته فى الدور الأول على وفاق عين توتة الجزائرى بنتيجة 34/28 قبل الخسارة من العربى الكويتى 33 / 32 بفارق هدف وحيد، ثم الفوز على الهدى السعودى بنتيجة 28 / 24 ثم الشعلة اليمنى 51 / 14.

ونجح الزمالك فى التأهل إلى نصف النهائى بعد الفوز على الحشد العراقى 36/27 فى ربع النهائى، بينما تأهل إلى النهائى بالفوز على مضر السعودى بنتيجة 29 / 24 .

يقود الفريق فنيا كل من: أحمد رمضان مديرا فنيا وإيهاب محسن مدربا مساعدا وحمادة عبد الباري مديرا للفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدربا للاحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.

وتضم قائمة الزمالك كلا من: مؤمن زكي إبراهيم العربي وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيونى مودى و زياد حشاد وأحمد سامح و هشام صلاح ومحمد ياسين و أحمد عبد الرحمن و عمر الوكيل بكار ومازن رضا وأحمد مؤمن صفا و شادي خليل وخالد وليد و أحمد وليد و محمود خليل فلفل هشام السبكي و كريم هنداوى.