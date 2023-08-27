شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُرسل القائمة الأفريقية للكاف خلال ساعات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُرسل مسئولو النادي الأهلي ، خلال الساعات المقبلة، قائمة الفريق الأفريقية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تمهيداً لمشاركة المارد الأحمر فى النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقيد الأهلي 33 لاعباً فى القائمة الأفريقية الأولية، على أن يتم قيد الأماكن السبعة الشاغرة فى شهر يناير المقبل، ويستهل الأهلي مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل لقبها بمواجهة الفائز من فريقي سان جورج الإثيوبي وكمكم بطل زانزبار.

ومن المقرر أن تضم قائمة الأهلي الأولية فى أفريقيا 33 لاعباً هم: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفي مخلوف - علي معلول – كريم الدبيس – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – معتز محمد – محمود متولي – محمد هاني – أكرم توفيق – كريم فؤاد – خالد عبد الفتاح -عمرو السولية – أليو ديانج – إمام عاشور – مروان عطية – أحمد نبيل كوكا – محمد فخري - طاهر محمد طاهر – رضا سليم – حسين الشحات – أحمد عبد القادر – محمد مجدي أفشة – كريم نيدفيد – رأفت خليل – محمد الضاوي "كريستو" -محمود كهربا – صلاح محسن وبيرسي تاو، بجانب المهاجم الأجنبي حال التعاقد معه خلال الساعات المقبلة، وحال عدم ضم مهاجم أجنبي سيتم قيد اللاعب الصاعد محمد زعلوك في القائمة.

وتلقى الأهلي تأكيدات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل انطلاقة المارد الأحمر في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا عدة أيام.

ويلتقي الأهلي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا مع الفائز من فريق سان جورج الإثيوبي وكمكم بطل زانزبار، وتقام مباراة الذهاب في دور الـ32 أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر المقبل خارج القاهرة، على أن تُقام مباراة الإياب أحد أيام 29 أو 30 سبتمتبر أو 1 أكتوبر.

وقال مصدر في الأهلي، إن كاف قرر تأجيل مباراة الفريق في دور الـ32 عدة أيام بعد تحديد موعد السوبر الأفريقي الذي سيجمع الأهلي بفريق اتحاد العاصمة الجزائري، حيث سيُقام السوبر الأفريقي يوم 15 سبتمبر المقبل بالسعودية.