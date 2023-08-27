شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرحب بإعارة ماجد هانى لصفوف بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى مسئولو نادى الزمالك موافقة مبدئية على إعارة لاعب الوسط الشاب ماجد هانى لصفوف نادى بلدية المحلة، خلال الميركاتو الصيفى الحالي، بعدما استقر مسئولو القلعة البيضاء على إعارة بعض اللاعبين الشباب خلال الانتقالات الصيفية الجارية لاكتساب الخبرات اللازمة، والتعود على أجواء وحساسية المباريات.

ومنح الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إدارة القلعة البيضاء الضوء الأخضر لإعطاء الفرصة لبعض اللاعبين الشاب فى الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الصيفى على سبيل الإعارة.

وكشف ماجد هانى، فى تصريحات سابقة، عن مساندة الزمالك له عندما تعرض للإصابة وهو في سن الخامسة عشرة عاما، وقال إنه تعرض لإصابة قوية كانت كفيلة باحتمالية اعتزال الكرة من الأساس، لولا وقوف نادى الزمالك بجواره فى هذه الأزمة.

وأكد لاعب الزمالك الشاب، أن الإصابة كانت عبارة عن كسر فى الفقرة الرابعة بالظهر، وتم إبلاغه من جانب الطبيب بضرورة السفر خارج البلاد، لأن هذه العملية لا يتم إجراءها فى مصر، وفى هذا التوقيت وقفت بجانبه إدارة النادى وساندته.

وأشار ماجد هانى إلى أنه تم إبلاغه من الإدارة بأنه سيجرى الجراحة خارج مصر، وبالفعل سافر وأجرى الجرحة وعاد الى الملاعب مرة أخرى.