شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يسدد لغزل المحلة باقى مستحقات صفقة هشام عادل قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مسئولو نادي غزل المحلة اتصالًا هاتفياً من نظرائهم فى نادي فيوتشر، أكدوا خلاله على التزامهم بسداد المستحقات المالية المتبقية من صفقة انتقال هشام عادل لاعب المحلة السابق الذي انتقل لصفوف الفريق مع بداية الموسم الماضي.

وأكد مسئولو فيوتشر التزامهم بسداد المستحقات قبل بداية الموسم الجديد، بصرف النظر عن الشكوى التى تقدم بها نادي غزل المحلة لاتحاد الكرة للحصول على باقى المستحقات.

وحصل غزل المحلة على 50% من قيمة صفقة بيع هشام عادل لفيوتشر من خلال الاتصالات الودية بين مسؤولي الناديين، وعقب نهاية الموسم قامت إدارة المحلة بتقديم شكوى رسمية لاتحاد المصري لكرة القدم يوم 29 يوليو الماضي للحفاظ على حقوق النادي.

وجاء قرار غزل المحلة بشكوى فيوتشر بعد الحصول على 50% فقط من قيمة الصفقة، ويتبقى 4 ملايين جنيه لم يحصل عليهم الفريق المحلاوى، الأمر الذى دفعهم للتقدم بشكوى رسمية، وأكد مجلس الإدارة أنه عندما توقفت الحلول الودية قام بتقديم شكوي رسمية بتاريخ 29 / 7 / 2023، حفاظا على حق النادي.