شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصطحب "شيف" لرحلة النمسا للإشراف على وجبات اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اصطحاب الشيف الخاص بالفريق فى رحلة النمسا أثناء معسكر الإعداد للموسم الجديد للإشراف على وجبات البعثة طوال مدة الإقامة هناك.

ويطير فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر للنمسا غداً، الاثنين، لدخول معسكر مغلق هناك يستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل استعداداً للموسم الجديد، ويخوض الأهلى مباراتين وديتين خلال هذا المعسكر يومى 31 أغسطس الجارى و5 سبتمبر المقبل، ولن يخوض الأهلى مباريات ودية مع إحدى الفرق العالمية فى النمسا لأن الفرق الأوروبية الكبرى مشغولة حالياً بمشاركاتها فى دوريات بلادها، لذا سيلعب الأهلى مع فريق نمساوى وآخر من خارج النمسا، وقد تكون الوديتان أمام فريقين من النمسا.

ويتطلع الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لتحقيق أكبر استفادة من المعسكر الأوروبى من أجل تجهيز لاعبيه على الصعيدين المحلى والأفريقى فى الموسم الجديد، خاصة أن الأهلى سيخوض تحديات كثيرة الفترة المقبلة، يبدأها بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائرى يوم 15 سبتمبر المقبل فى مدينة الطائف السعودية، ثم يستهل منافساته ببطولة دورى أبطال أفريقيا التى يحمل لقبها من الموسم الماضى على حساب الوداد المغربي.