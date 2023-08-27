هل يترشح حسن شحاتة لرئاسة نادي الزمالك؟

الشارقة - اميمة ياسر -

ترددت في الفترة الأخيرة أنباء عن نية الكابتن حسن شحاتة، نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الأسبق والتاريخي لمنتخب مصر الأول، من العمل الإداري داخل القلعة البيضاء.

وفي تصريحات تليفزيونية، قال كريم حسن شحاتة إن والده مستعد دائما لتقديم أي إضافة لنادي الزمالك في أي موقع، لكن من خلال الجوانب الفنية وليست الإدارية.

وأضاف كريم أن الزمالك "يحتاج لتضافر جهود كل رموز النادي حتى يعبر أزمته"، لافتا إلى أن حسين لبيب المرشح لرئاسة النادي، إداري ناجح وقادر على انتشاله من دوامة الأزمات».

ولفت نجل أسطورة الزمالك إلى أنه خلال فترة تواجد اللجنة المؤقتة برئاسة حسين لبيب، شعر الزمالك بهدوء وحقق نجاحات كبيرة، خصوصا أنه شخص محب للقلعة البيضاء.

وأشار كريم حسن شحاتة إلى أن نادي البنك الأهلي تعاقد مع صفقات قوية ويستعد جيدا لتحقيق مركز متقدم في الدوري هذا الموسم، خصوصا أن الفريق يملك كل الإمكانيات.