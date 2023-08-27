شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُكلّف بيرنيجر بدور مهم مع "دكة" الأهلي.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلّف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مساعده الجديد فى الفريق كارلوس بيرنيجر بدور مهم خلال الفترة المقبلة مع بداية الاستعداد للموسم الجديد.

وتعاقد النادي الأهلي مع المدرب السويسري من أصل أرجنتيني كارلوس بيرنيجر مؤخراً لينضم للجهاز الفني للفريق والذي يقوده مارسيل كولر منذ سبتمبر الماضي.

ويعول كولر على مساعده الجديد بيرنيجر في تجهيز البدلاء إذ ستكون هذه مهمته الأساسية في الفريق، بعدما رأى المدير الفني للأهلي أن اللاعبين الذين يغيبون عن المباريات لا يتم تجهيزهم بشكل جيد.

ويرى كولر أن البدلاء لابد أن يكونوا على نفس مستوى الأساسيين لذا لابد من تجهيزهم بشكل جيد على الصعيدين الفني البدني خلال الأوقات التي يتدربون فيها خلال خوض الفريق المباريات أو خلال حصول الأساسيين على راحة للإجهاد على سبيل المثال.

ويضم الجهاز الفني للأهلي كلاً من: السويسري مارسيل كولر : مدير فني ، والسويسري هارالد جامبيرلي المدرب العام ، والسويسري الأرجنتيني كارلوس برينجر مدرب مساعد ومطور أداء للاعبين وسامي قمصان مدرب مساعد والسويسري تيريان أندرياس أندويا مدرب الأحمال والتونسي ياسين الميكاري محلل أداء والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى وخالد بيبو مديرًا للكرة.