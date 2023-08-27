شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتفق مع غزل المحلة على ضم النادري والعش مقابل 32 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو النادي المصري لاتفاق مع نظرائهم فى غزل المحلة على ضم الثنائي مصطفى العش وأحمد النادري خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد مفاوضات طويلة امتدت على مدار الفترة الأخيرة.

وكشف مصدر مسئول بالنادي المصري لـ"الخليج 365"، أن النادي البورسعيدي يضع الرتوش الأخيرة على الصفقة، بقيمة مادية وصلت إلى 32 مليون جنيه لضم الثنائي.

ونجح النادى المصرى فى ضم 9 صفقات صيفية سابقة وهم: ميدو جابر من سيراميكا، وسمير فكرى من الداخلية، ومحمد الشامى من الإسماعيلى، باهر المحمدى من الإسماعيلى، وثنائى الزمالك، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، ويوسف الجوهرى من المقاولون العرب، وليستويل أمانكونا مهاجم فريق ريال تامالى يونايتد الغاني، التونسي فخر الدين بن يوسف.

وكان المصرى قد أعلن رحيل 7 لاعبين بنهاية دورى 2023، وهم: رجب عمران، زياد كمال، عبده يحيى، محمد جريندو، محمد الفيومى، وذلك بين انتهاء إعارة وانتهاء عقود، قبل أن يضاف إلى القائمة كل من: فريد شوقى وإسلام أبو سليمة