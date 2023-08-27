شكرا لقرائتكم خبر عن جمهورية شبين يتعاقد مع محمد أبو المجد لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو فريق جمهورية شبين، أحد أندية دورى المحترفين، فى التعاقد مع محمد أبو المجد بوشا لاعب كهرباء الإسماعيلية وطلائع الجيش السابق، استعدادا لدورى المحترفين في الموسم الجديد 2023/ 2024 الذى سيقام من دور واحد.

وحصل جمهورية شبين على توقيع محمد أبو المجد لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر في حضور عصام شعبان المدير الفني للفريق ووكيل اللاعب.

وكان فريق جمهورية شبين، أحد أندية دورى المحترفين، نجح في التعاقد مع أحمد كابوريا لاعب الزمالك وزد السابق ومحمد عبد المنعم لاعب دكرنس، وأبو بكر زغلول قادما من فريق الشمس، وأحمد سابق مهاجم الاتصالات، ومحمد حمدان لاعب منتخب السويس وغزل المحلة السابق استعدادا للموسم الجديد لخطف إحدى بطاقات الصعود للدورى الممتاز.

ويخوض جمهورية شبين 6 مباريات ودية يبدأها غدا مع فريق طلائع الأسطول، ثم مواجهة فريق الترسانة 29 أغسطس، ثم مواجهة فريق إسكندرية للبترول 30 أغسطس، ثم مواجهة فريق الأوليمبى 31/ 8، ثم مواجهة فريق فاركو في أول سبتمبر ويختتم استعداداته بمواجهة الاتحاد السكندرى 2 سبتمبر.

وأسفرت قرعة دورى المحترفين عن مواجهة نارية لجمهورية شبين في بداية الدورى مع فريق غزل المحلة على استاد جمهورية شبين.