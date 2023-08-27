شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد السلة: الفوز على المكسيك خطوة نحو التأهل لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو مصيلحى، نائب رئيس اتحاد السلة ، أن منتخب مصر يسعى لتقديم مستوى متميز فى كأس العالم التي تقام بالفلبين وتستمر حتى 10 سبتمبر الجارى لإسعاد الجماهير.

وقال مصيلحى، فى تصريحات لبرنامج كاونتر أتاك على إذاعة أون سبورت إف إم، إن هدف المنتخب هو الفوز على المكسيك فى ختام دور المجموعات، وهو ما يتم التخطيط له من البداية، خاصة أن الفوز يضع المنتخب بنسبة كبيرة فى مواجهة الأردن ثم التأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024.

ويقع منتخب مصر فى المجموعة الرابعة، مع منتخبات المكسيك، مونتينيجرو، وليتوانيا، حيث خاض ثانى مبارياته اليوم مع مونتينيجرو، قبل مواجهة المكسيك يوم 29 أغسطس الجارى فى ثالث مبارياته بالمونديال.

وتقام منافسات المجموعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة من كأس العالم لكرة السلة في مدينة مانيلا في الفلبين، بينما تقام مباريات المجموعة الخامسة والسادسة في مدينة أوكيناوا اليابانيه، وتقام منافسات المجموعة السابعة والثامنة في مدينة جاكرتا بإندونيسيا.